Τελικός GNTM 2: Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας

Τελικός GNTM 2: Το GNTM ανακήρυξε δύο νικήτριες δίχως να λαμβάνει υπόψιν την ψηφοφορία του κοινού, η οποία θα μπορούσε να είχε ανατρέψει τη βαθμολογία των κριτών και να βγάλει ξεκάθαρη νικήτρια μία εκ των τριών φιναλίστ. Tο πολυσυζητημένο ριάλιτι μόδας GNTM 2, μετά από περίπου τρεις μήνες και έχοντας δώσει κάποιες κορυφαίες τηλεοπτικές στιγμές, έριξε επισήμως αυλαία το βράδυ της Πέμπτης με μια μεγάλη ανατροπή, η οποία ωστόσο προκάλεσε εκτός από έκπληξη και οργή στα social media. Για πρώτη φορά αναδείχθηκαν δύο χρυσές νικήτριες – η Κάτια Ταραμπάνκο και η Άννα-Μαρία Ηλιάδου – και αυτό γιατί η ψήφος του κοινού ακυρώθηκε και προσμετρήθηκε μόνο η βαθμολογία της κριτικής επιτροπής, που είχε δώσει στις δύο καλλονές ισοβαθμία.

Εμφανώς αμήχανη, η Βίκυ Καγιά ανακοίνωσε ότι 500.000 άνθρωποι μπήκαν στην επίσημη ιστοσελίδα να ψηφίσουν για την τελική νικήτρια του GNTM 2, με συνέπεια το σύστημα να καταρρεύσει. Και εφόσον το σύστημα κατέρρευσε, η ψήφος – γνώμη των δεκάδων αυτών χιλιάδων τηλεθεατών (και πολλών ακόμη που δεν κατάφεραν ποτέ να μπουν στο υπό κατάρρευση σύστημα) δεν ελήφθη υπόψιν στην τελική βαθμολογία. Όπως φαίνεται δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει καν καταμέτρηση των ψήφων.

Αναμφίβολα η ψήφος του κοινού θα έδινε ένα ξεκάθαρο προβάδισμα στην παίκτρια εκείνη που έκλεψε τις εντυπώσεις και θα αναδείκνυε μόνο μία νικήτρια. Εάν είχε συμπεριληφθεί υπόψη στο τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είχε φέρει και μια απόλυτη ανατροπή, δεδομένου ότι η αδικημένη τρίτη φιναλίστ Κέισι Μίζιου ήταν μόλις τέσσερις βαθμούς πίσω από τις Ταραμπάνκο – Ηλιάδου.

Αυτό σημαίνει ότι αν ήταν δημοφιλής, μπορεί να είχε αναδειχθεί εκείνη το επόμενο top model της Ελλάδας… Σίγουρα πάντως δεν θα υπήρχε ισοπαλία. Η κατάρρευση του συστήματος προκάλεσε όπως ήταν αναμενόμενο την οργή των χρηστών στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Αρκετοί χρήστες αμφισβήτησαν το γεγονός και έκαναν λόγο για στημένα αποτελέσματα:

Αίσχος οτι και καλα έπεσε το σύστημα!!! Προαποφασισμένο ήταν γιατι ξερανε οτι η Κάτια θα έχανε απο το κοινό! #GNTMgr — TheSkull (@Sakis__79) December 20, 2019

Θέλω να δω πως θα σπάσουν το έπαθλο και θα δώσουν μισό συμβόλαιο 1 χρόνου με Νταστ εντ Κρίμ, πρακτορείο Αμβούργου και μισό εξώφυλλο στο φιγκαρό. #gntmgr — Alex Grigo (@GrigoAlexandros) December 20, 2019

Το Τουίτερ στο άκουσμα ότι έπεσε το σύστημα και έβγαλαν δύο νικήτριες για να είναι δίκαιοι #gntmgr pic.twitter.com/CZkOS9M4Rs — Ειρηνη A (@blublu21_) December 19, 2019

Το έπαθλο ήταν λεφτά και συμβόλαιο για δουλειές, δεν είναι απλό. Είναι τεράστια αδικία για την Κέισι που ουσιαστικά δεν διαγωνίστηκε απόψε, εγώ θα τους έκανα μήνυση! Πριν δέκα λεπτά της έλεγαν δεν έχει τελειώσει τίποτα και τελικά την απέκλεισαν, ενώ μπορεί να είχε 80%!#gntmgr — •λίνα• (@la_mignolina) December 20, 2019

Ειδικότερα ως προς την ψηφοφορία του κοινού, ισχύουν τα παρακάτω: Το GNTM 2 είναι ήδη το πρόγραμμα με την μεγαλύτερη απήχηση στην τηλεοπτική σαιζόν που διανύουμε, οπότε αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα δωρεάν online ψηφοφορίας της αμερικανικής εταιρίας Megaphone TV, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με χρέωση οι τηλεθεατές που θα ψήφιζαν. Επιπλέον λόγω της τεράστιας Αμερικανικής τηλεοπτικής αγοράς, μας διαβεβαίωσαν ότι τα συστήματά της είναι ικανά να ανταποκριθούν σε συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων ή και εκατομμυρίων χρηστών.

Το σύστημα της Megaphone «έπεσε» με πρωτοφανή τρόπο κατά τη διάρκεια της εκπομπής Greece’s Next Top Model. Αυτό οδήγησε σε αδυναμία να καταμετρηθούν οι ψήφοι των τηλεθεατών. Είμαστε υπερήφανοι για την αξιόπιστη υπηρεσία μας και έχουμε πολλά χρόνια επιτυχημένης πορείας. Η αποτυχία σε ένα δημοφιλές σόου όπως αυτό είναι μια μελανή σελίδα στην ιστορία της δουλειάς μας και το λαμβάνουμε σοβαρά υπ’ όψιν. Η αιτία της διακοπής είναι προς το παρόν άγνωστη».

«Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι αυτό που συνέβη ήταν αποτέλεσμα χτυπήματος από χάκερς, ούτε πιστεύουμε ότι είχε να κάνει με τον όγκο των χρηστών που μπήκαν για να ψηφίσουν, καθώς συχνά και πρόσφατα έχουμε εξυπηρετήσει μεγάλα κοινά. Η ομάδα μηχανικών μας αυτή τη στιγμή διερευνά το θέμα, εξετάζοντας τα αρχεία καταγραφής διακομιστών, αλλά αυτή είναι μια αργή διαδικασία που χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα. Μόλις θα έχουμε σαφή συμπεράσματα, θα τα αναφέρουμε.» συμπληρώνει.

«Megaphone suffered an unprecedented outage during last night’s airing of Greece’s Next Top Model. This lead to an inability to count viewer votes. We pride ourselves on our reliable service, and have many years of successful history. A failure in a critical, high profile show such as this one is a dark cloud on our work, and we take it very seriously. The cause of the outage is currently unknown. We don’t see any evidence that this was from hackers, nor do we see any evidence that this was from too many users, as we regularly and recently have serviced large audiences. Our engineering team is currently investigating the issue, by looking into server logs, but this is a slow forensic process that takes some time. As soon as we have any clear conclusions we will report them.»

Είναι αυτονόητο ότι το Star και η Green Pixel έχουν επιφυλαχθεί των νομίμων δικαιωμάτων τους.

