Φιάσκο GNTM: Ο τελικός προβλημάτισε ακόμη και την Τάιρα Μπανκς

Φιάσκο GNTM: Το φιάσκο του τελικού του GNTM 2, σχολίασε το top model και δημιουργός του America’s Next Top Model, Τάιρα Μπανκς. Για πρώτη φορά στα χρονικά του σόου, δεν αναδείχθηκε μία νικήτρια, αλλά δύο, δυσαρεστώντας το τηλεοπτικό κοινό. Κι ενώ οι κριτές ανακοίνωσαν στην αρχή του τελικού ότι το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ψηφίσει την αγαπημένη του παίκτρια και να αλλάξει τα δεδομένα, στο τέλος είπαν πως επειδή έπεσε το σύστημα, δεν μπόρεσαν να μετρήσουν τις ψήφους του κόσμου.

Γι’ αυτό και η παραγωγή αποφάσισε να βγάλει νικήτριες τις δύο από τις τρεις φιναλίστ, την Άννα -Μαρία Ηλιάδου και την Κάτια Ταραμπάνκο δηλαδή, που είχαν ισοψηφήσει από τις βαθμολογίες των κριτών. Το ανατρεπτικό φινάλε δεν άρεσε καθόλου στους τηλεθεατές, οι οποίοι έκαναν παράπονα πως δεν μπορούσαν να ψηφίσουν και πως η παραγωγή έφτιαξε δικούς της κανόνες. Μάλιστα, πολλοί χρήστες του twitter έστειλαν μηνύματα στην Τάιρα Μπανκς, μιας και είναι εκείνη που έχει τα δικαιώματα του America’s Next Top Model.

Η Τάιρα Μπανκς, διάβασε αυτά τα σχόλια και έγραψε απορημένη στον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter: «Ακούω πολλά για το Greece’s Next Top Model #GNTMgr. Μπορεί κάποιος (θαυμαστές ή παραγωγοί) να μου πει τι έγινε; Δεν ελέγχω τα διεθνή δικαιώματα του Top Model, αλλά ενδιαφέρομαι».

Αμέσως, πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να της εξηγήσουν. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς που το πήραν πιο χαλαρά, θέλησαν να κάνουν πλάκα και της απάντησαν, γράφοντάς της στα… ελληνικά.

Άστα Tyra μου τί να σου λέω τώρα….

ο Σκουλός φταίει tyra μου

Φτιάξε καφέ να στα πω.

asta Tyra mou, they fed us koutoxorto

My face still like this Tyra pic.twitter.com/gNroDdykSk

— Sofia Voulkidou (@SVoulkidou) December 20, 2019