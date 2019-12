Μιναμίνο Λίβερπουλ: Μεταγραφή μέλλοντος από τη Σάλτσμπουργκ για τους «Reds»

Μιναμίνο Λίβερπουλ: Τη μεταγραφή του Τακούμι Μιναμίνο ολοκλήρωσε σήμερα η Λίβερπουλ. Οι «κόκκινοι» πλήρωσαν τη ρήτρα αποδέσμευσής του και απέκτησαν τον Ιάπωνα διεθνή από τη Σάλτσμπουργκ, με την οποία συμπλήρωσε 22 παιχνίδια με 9 τέρματα και 11 ασίστ. Ο 24χρονος επιθετικός θα προστεθεί στο σύνολο του Γιούργκεν Κλοπ από πρώτη Γενάρη, ενώ σήμερα πέρασε τα ιατρικά τεστ και συμφώνησε στις τελικές λεπτομέρειες. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «Reds», χαρακτήρισε ως όνειρο ζωής την μετακίνησή του στην Αγγλία για την πιο ιστορική ομάδα του «Νησιού».

Αναλυτικά οι πρώτες δηλώσεις του: “Η μεταγραφή μου στη Λίβερπουλ είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα και είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Το να παίξω στην Premier League ήταν ένας από τους στόχους μου. Νομίζω πως είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Ποτέ δεν περίμενα πως θα αγωνιστώ σε μία ομάδα σαν τη Λίβερπουλ και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος.

‘Εμαθα πολλά από τα παιχνίδια με τη Λίβερπουλ και κατάλαβα σε πόσο υψηλό επίπεδο είναι σε θέματα τεχνικής και έντασης. Το ποδόσφαιρο που παίζουν είναι φανταστικό και ένιωθα πως ήταν πρωταθλητές Ευρώπης. Στόχος μου να γίνω μέλος της ομάδας και να καταφέρω να κατακτήσω το πρωτάθλημα αλλά και το Champions League με τη Λίβερπουλ”.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino 🙌

リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1

— Liverpool FC (@LFC) 19 Δεκεμβρίου 2019