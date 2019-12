Μουζουράκης vegan: «Έχω κόψει το κρέας», λέει ο τραγουδιστής

Μουζουράκης vegan: Ο Πάνος Μουζουράκης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωϊνό» και την Άννα Ζηρδέλη, όπου μεταξύ άλλων αποκάλυψε: «Νηστεύω, αποφεύγω το κρέας τα τελευταία 4 χρόνια. Μετά έκοψα και τα ψάρια. Τρώω ρύζια και τέτοια πράγματα». Ο ίδιος θυμήθηκε: «Ντρεπόμουν να πω τα κάλαντα μικρός. Περνούσα απαρατήρητος, μέχρι τα 15 μου ήμουν απλά μια σκιά. Μικρός είχα κοπεί από τη χορωδία».

Για τη συμμετοχή του στην κινηματογραφική ταινία Mamma Mia:Here We Go Again, εξήγησε ότι στην πρώτη οντισιόν τους είχε στείλει «13 διαφορετικές λήψεις, που είναι παράλογο!». Μάλιστα θυμήθηκε και την πρώτη του συνάντηση με τον Πιρς Μπρόσναν, συμπρωταγωνιστή του στην ταινία, ο οποίος ήρθε κατενθουσιασμένος και του έδωσε συγχαρητήρια, καθώς είχε δει την οντισιόν του. Επιπλέον, ο ίδιος δήλωσε με αυτοσαρκασμό: «Έχω πάει σε ψυχολόγο μια φορά. Ωραία ήταν, έμαθα κι εγώ πράγματα έμαθε και ο ψυχολόγος πράγματα, απλά εγώ ήμουν αυτός που πλήρωσε».