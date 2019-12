GNTM 2 αποχώρηση 16/12: Βασίλισσα στο Μιλάνο η Άννα Μαρία, ποιο κορίτσι έφυγε με κλάματα

View this post on Instagram

Η Χαρά θα αποχωρήσει πριν επιστρέψουν όλοι πίσω στην Ελλάδα. Όπως λέει, το ταξίδι του #GNTMgr για εκείνη ήταν κάτι φανταστικό, αφού όχι μόνο έμαθε πάρα πολλά, αλλά κέρδισε και φιλίες. @starchanneltv #StarChannelTv